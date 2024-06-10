Почти 60 процентов россиян считают что вопросы о времени рождения и знаке зодиака являются абсолютно неуместными на собеседовании с соискателями работы. Такой результат получили сервисы «СберПодбор» и «Работа.ру» в ходе совместно проведенного исследования.

На второй позиции оказалось сразу два неподходящих вопроса – «Чтобы бы вы попросили у золотой рыбки, если бы ее поймали» и «Зачем вам работа». Эти варианты набрали по 56 процентов голосов участников исследования.

Вопросы о семейном положении и наличии детей считают неуместными 48% россиян. 41 процент опрошенных считают, что бесполезно спрашивать, почему компания должна взять именно этого соискателя, а также почему он выбрал именно эту организацию для трудоустройства. Столько же россиян считают совершенно ненужными на собеседовании комментарии о внешнем виде претендента на вакансию.

По мнению 37 процентов респондентов, нет никакого смысла и в вопросах типа «Кем вы себя видите через 5 (10,15) лет. Еще 33% уверены, что задачи на логическое мышление далеко не всегда раскрывают возможности соискателя.