Международной группе исследователей удалось выяснить, кого древние племена майя приносили в жертву в городе Чичен-Ица. В ходе своего исследования специалисты использовали знания индейских мифов и архитектуры и подтвердили их современными технологиями. О данном открытии сообщается в материале РИА Новости.

Древнейшая цивилизация майя, проживавшая более пяти тысяч лет назад, оставила множество архитектурных следов своего существования. Особое внимание ученых привлекает город Чичен-Ица, существовавший в середине V столетия. Он был расположен рядом с природным водоемом, который древние майя считали местом силы. Поэтому регулярно осуществляли жертвоприношения. Майя в дар богам преподносили золото, серебро и даже людей. Сейчас от этого водоема осталась воронка.

Согласно прежним исследованиям, древние майя предпочитали приносить в жертвы девушек, которых связывали веревками и окунали в воду до момента смерти. Но обнаруженные на дне воронки скелеты мужчин, поставили перед учеными задачу выяснить, по какому принципу, все же, древние майя выбирали людей для жертвоприношения.

Вернувшись к этому вопросу, международная группа ученых еще раз внимательно изучила останки людей, обнаруженных в месте жертвоприношений в городе Чичен-Ица. Во время проведения генетического анализа исследователи обнаружили, что некоторые скелеты принадлежали мальчикам-близнецам. Специалисты сделали вывод, что в такой способ древние майя вымаливали у древних богов благосклонность.