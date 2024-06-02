Психическое расстройство в триллере «Джокер: безумие на двоих»

Известный в психиатрии обоюдно-заразительный бред является центром второй части саги с участием антигероев в исполнении Хоакина Феникса и Леди Гаги, выход которой ожидается в октябре. Источник: Slate.

В октябре 2019-го первый «Джокер» предстал перед зрителями в своей темной и жестокой атмосфере. Художественный проект Тодда Филлипса с успехом рассказал о происхождении заклятого врага Бэтмена, собрав более миллиарда долларов по всему миру. Актерская игра Хоакина Феникса в образе патологически смеющегося убийцы принесла ему в 2020 году первый «Оскар».

Джокер, отвергнутый обществом психопат, отомстил сообществам Готэм-сити, принеся с собой беспорядки и опустошив Готэм-сити. Неожиданно громкий успех триллера и его главного персонажа, названного «анархистом» и «социопатом», вызвал даже некоторые опасения властей о риске уличных беспорядков зрителями фильма Филлипса. Неужели художественное насилие может быть настолько заразительным и проникать в реальность посредством эффекта мимикрии?

Обладая сильным социальным содержанием, «Джокер» стал социальной темой для французов, практически символом протестов: на некоторых демонстрациях в разгар движения «желтых жилетов» многие участники носили маски Джокера.

Во второй части этого кинопроекта заразительность безумия будет одной из главных тем. Безумие будет проецироваться от Джокера к Харли Квинн, его женскому альтер эго.

Выходящий осенью на большие экраны фильм о самом опасном безумце американского Готем-сити получил французское название – «Folie à deux». Что же представляет собой «безумие на двоих», объединяющее героев Хоакина Феникса и Леди Гаги в предстоящем триллере?

Заразительный бред

«Folie à deux» – вовсе не романтическая страсть, которую предлагает трейлер второго «Джокера», это психиатрический диагноз. Под этим термином понимается бред, разделяемый двумя людьми, чаще всего человеком с психотическим расстройством и вторым индивидуумом, восприимчивым к бреду первого.

Это два близких, изолированных человека, выстраивающие свою жизнь вокруг общего заблуждения. Заразительность данного психоза представляет собой захватывающий феномен. Если самоубийство иногда может быть заразительным (эффект Вертера), неужели также можно заразиться бредом другого человека?

В середине XIX века двое французских психиатров, Эрнест-Шарль Ласег и Жан-Пьер Фальре, одними из первых описали это тревожное явление и в 1877-м дали ему название «folie à deux», т.е. «безумие на двоих». Это французское название впоследствии стало использоваться напрямую в англоязычной научной литературе.

Случаи «folie à deux», также называемые «индуцированным бредовым расстройством», встречаются относительно редко. По данным некоторых исследований, лишь около 1,7-2,6% пациентов с этим психотическим расстройством помещается в психиатрические лечебницы. Это всегда близкие люди. Согласно британскому исследованию, опубликованному в 2006-м, в 97,6% случаях данный психотический синдром встречается среди близких первой степени родства, среди которых 52,4% супружеские пары, а 23,8% – сестры (среди которых 50% – сестры-близняшки). «Folie à deux» коренится в значительной социальной изоляции пациентов, выявленной в 64-84% случаев.

Обоюдное безумие на примере сестер Папен

В 30-х годах прошлого века эти сестры были служанками в буржуазной семье из Ле-Мана (департамент Сарта). 2 февраля 1933 года Кристина и Лея (на фото) жестоко убили свою хозяйку и ее дочь, заживо выдавив им глаза. Впоследствии это громкое двойное убийство вдохновило Жана Жене на написание своей самой известной пьесы «Les Bonnes».

Психиатр Жак Лакан прокомментировал случай сестер Папен, описав их безумие на двоих. «Настоящие сиамские души, они навсегда образовали свой закрытый мир», – так написал Лакан о сестрах Папен.

«Я верю, что в другой жизни я должна стать мужем своей сестры», – заявляла Кристина, старшая сестра. После заключения с шизофренией она умерла в специальной психиатрической лечебнице в возрасте 32 лет. Лея, младшая, вышла из тюрьмы в 1943-м и дожила до 2001 года, скончавшись в возрасте 89 лет незамужней и бездетной.

Индуктор и индуцируемый

Динамика «безумия на двоих» часто такая: так называемый субъект-индуктор страдает бредовым расстройством, обычно манией преследования или величия, либо шизофренией или иным психическим расстройством. Так обстоит дело с Джокером, у которого в первом фильме отчетливо показаны зрительные и слуховые галлюцинации.

За бредом субъекта-индуктора следует так называемый «вторичный» субъект (индуцируемый), который в 89% случаев обладает сопутствующей психиатрической патологией, такой ​​как депрессия, слабоумие или умственная отсталость. В результате индуцируемый субъект полностью придерживается бреда индуктора.

Французские психиатры Ласег и Фальре выделили три состояния, предрасполагающих к «folie à deux».

Восприимчивый, активный, более умный субъект, страдающий бредовым заблуждением и постепенно навязывающий его второму, более пассивному элементу, постепенно принимающемуся разделять то же заблуждение и выражать его аналогичным образом.

Эти двое ведут один и тот же образ существования в течение длительного периода времени.

Для того чтобы бредовое заблуждение могло быть передано, оно должно выглядеть правдоподобно.

Следует отметить, что методы лечения «безумия на двоих» существуют. Прежде всего, необходимо разделить две личности. После этого довольно быстро, даже в самых тяжелых случаях, связанных с убийствами, бред индуцированного субъекта угасает и появляется критическое восприятие. Что касается субъекта-индуктора, то для его излечения достаточно эффективны медикаментозные средства (к примеру, нейролептики, применяемые при излечении психозов), а также психотерапия.