Пятидесятилетний рубеж является своеобразным рубиконом в жизни современного человека. Обычно на пятом десятке человек начинает анализировать свою жизнь, пытаясь понять, какие жизненные цели он успел воплотить в реальность.

Церковный и общественный деятель, протоиерей Дмитрий Смирнов поделился с читателями Дзен-канала «Смотри в себя» своим мнением о том, что современный человек должен успеть сделать в своей жизни.

«Каждому человеку нужно в течение жизни постараться выздороветь. Не что-то накопить, не что-то приобрести, не что-то построить, не на ком-то жениться, не кого-то прогнуть под себя…», – объяснил священнослужитель.

По его словам, в зрелом возрасте человек обычно накапливает не только физические болезни, но и духовные. Привычный образ жизни затягивает человека в «теплое болото обыденности», ведущий в пропасть.

По этой причине Всевышний пытается разбудить каждого человека болезнями и жизненными обстоятельствами, чтобы, преодолевая трудности, каждый мог прийти к Богу. Поэтому лучше обратится к Богу до того момента, как станет слишком поздно.