Российский певец, экс-участник музыкального проекта «Фабрика Звезд» Прохор Шаляпин выразил свое недовольство работой телеведущей Ларисы Гузеевой. По его словам, ведущая самоутверждается за счет унижения участников своего шоу «Давай поженимся!».

Как считает Шаляпин, 65-летняя артистка уже давно не снимается в успешных серьезных картинах, поэтому поддерживать свою популярность ей приходится за счет простых людей. По его словам, участники передачи Гузеевой являются средством укрепления ее самолюбия.

40-летний артист заявил, что является противником унижения людей ради укрепления своей популярности. По его мнению, люди работающие на телевидении, ни в коем случае не должны допускать унижения кого бы то ни было на экране.

«Нельзя так людей унижать, они не рассчитывают на это. Она на этом строит свой имидж. Хотя я понимаю, что Гузеева не злой человек, она просто глупая», – заявил артист.

Шаляпин искренне надеется, что Гузеева ведет себя так высокомерно с людьми не злонамеренно. Он думает, что ведущая унижает людей неосознанно в поисках собственной славы.