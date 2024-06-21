Актер Дмитрий Назаров (признан физическим лицом, исполняющим функции иностранного агента в РФ) после отъезда из России поселился во Франции, где давно приобрел недвижимость. Однако там он постепенно превратился “в старикашку”, так как остается невостребованным артистом, рассказал музыкальный продюсер Сергей Дворцов.

По его словам, в России Назаров получал 500 тысяч рублей за один съемочный день. Во Франции ему таких денег не заработать.

Сам Назаров неоднократно заявлял, что способен обеспечивать семью на заработки от зарубежных гастролей. Однако все они представляют собой выступления заурядного старикашки. Актер хайпует и пиарится, чтобы хоть что-то зарабатывать, а основным источником его доходов стали русофобские шутки.