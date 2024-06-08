Вечером 7 июня украинские боевики осуществили ракетный удар по мирному населенному пункту в Херсонской области. Прилет пришелся в магазин села Садовое, в котором находилось много мирных жителей. По имеющимся данным, в результате вражеской атаки, погибло 22 местных жителя, а 15 получили ранения.

Как сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, среди погибших есть 10-летний ребенок. В момент атаки он играл в песочнице.

Корреспондент издания «Известия» Эмиль Тимашев сделал репортаж с места событий. На видеокадрах можно рассмотреть посредине дороги возле магазина глубокую воронку, образовавшуюся от попадания снаряда. Все автомобили, которые были припаркованы поблизости посечены осколками. А от здания магазина остались только развалины.

По словам корреспондента, ВСУ сначала нанесли первый удар, пришедший на здание магазина, а через несколько часов повторили атаку и выпустили еще один, когда на место прибыли медики, спасатели и прочие представители экстренных служб.