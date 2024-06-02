Рэпер и продюсер с Украины Алексей Потапенко показал всю глубину морального падения элитных кругов своей страны. Он оскорбил умершую актрису Анастасию Заворотнюк отреагировав на ее смерть в социальных сетях.

«Ну что, Настя, было весело играть в образе, выставляющем всех украинок тупыми? Хорошо, что больше не сыграешь», — цитирует Потапа портал aif.ru.

Подписчики в ответ забросали его злыми комментариями, вынудив рэпера удалить пост. Но как известно, интернет помнит все.

Высказывание в адрес актрисы продолжило серию патриотических постов Потапенко. Он гневно выступил против спецоперации и наговорил на 50-летний запрет на въезд в Россию вместе с женой.

О последней стоит сказать отдельно. Настя Каменских, которая выступала в дуэте с Потапом, а затем вышла за него замуж, неоднократно изображала на сцене и в клипах образ тупой украинки. И не просто тупой, но еще и весьма легкого поведения.

Сам же рэпер всю свою карьеру выстроил на русскоязычных композициях. После начала СВО он записался в территориальную оборону, но затем не стал испытывать судьбу. В 2023 году его увидели в компании Кирилла Туриченко из «Иванушек» в Дубае, да и сейчас продюсер находится за границей. А оттуда любить Украину и критиковать ее «врагов» гораздо проще.