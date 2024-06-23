Польская актриса театра и кино Барбара Сенкевич имела негласное прозвище «самая старая мама Польши». В 60-летнем возрасте она решилась на процедуру Эко и родила прекрасных двойняшек Анну и Питера. После этого события польская пресса и окрестила актрису вышеупомянутым прозвищем.

Многие осуждали актрису, ведь она решилась на материнство в столь позднем возрасте. Но Сенкевич отвергала все пересуды, утверждая, что она продумала все нюансы. Кроме того, Барбара скрывала имя отца. На все вопросы она отвечала, что у него нет ни юридических прав, ни обязанностей по отношению к детям.

Однако на днях стало известно, что 69-летняя актриса скончалась в результате продолжительной болезни. Полицейские обнаружили 7 июня тело умершей артистки и ее детей, которые были помещены в лечебно-воспитательное учреждение. Отмечается, что брат и сестра могут отправиться в детский дом, так как у Сенкевич нет прямых родственников, которые могли бы взять на себя опеку над ее малолетними детьми.

Известно, что актриса оставила завещание, в котором указала, что после своей смерти назначает опекуном свою лучшую подругу. Однако эксперты уверены, что это завещание вряд ли повлияет на решение органов опеки. Сейчас девятилетних Анну и Питера передали в приемную семью. По всей вероятности, дети могут в ней и остаться.