Уже в конце июня 260 миллионов человек на планете окажутся под гигантским тепловым куполом. Мир ждет аномальная жара, уверены климатологи.

На северо-востоке США уже установлен рекорд плюсовой температуры. Но по словам ученых, это еще далеко не предел. Сейчас купол движется из Мексики в район Новой Англии, постепенно накрывая все на своем пути.

“Длительность этой аномальной жары будет весьма заметной и, возможно, самой продолжительной за последние десятилетия в некоторых регионах”, – рассказали специалисты Национальной метеорологической службы США.

Они пояснили, что купол представляет собой нечто вроде духового шкафа. Он задерживает теплый воздух, из-за чего жара днем достигает невероятных значений и сохраняется ночью. Из-за этого возможно развитие самых различных заболеваний. Собственно, и сама жара очень негативно влияет на многих людей.