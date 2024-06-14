По информации украинских Телеграм-каналов, российскими военнослужащими был ликвидирован подполковник МВД Украины в отставке Иван Куприенко. Отмечается, что он погиб в Луганской Народной Республике.

По имеющейся информации, с начала спецоперации на Украине, Куприенко вступил в ряды территориальной обороны. Сначала его служба проходила вдали от боевых действий, но затем его подразделение было переброшено на Луганское направление.

Отмечается, что подполковника МВД Украины в отставке ликвидировали 3 июня в районе населенного пункта Белогоровка. Как сообщили очевидцы, автомобиль, в котором находился Куприенко, взорвался в результате попадания снаряда.

Иван Куприенко служил в Министерстве внутренних дел Украины с 1993 по 2010 года. Он занимал должность заместителя начальника отдела борьбы с преступлениями, связанных с торговлей людьми. С 2012 года он работал в охране на предприятии «Черниговоблэнерго».