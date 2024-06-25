На Украине придумали новое оправдание террористическим ударам по мирному населению. Советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что крымчане – это “гражданские оккупанты”. Подобного определения еще не видела ни одна международная конвенция.

Подоляк высказался в том духе, что Крым – это “лагерь”, в котором “сотни прямых военных целей”. Население полуострова в его интерпретации – это “гражданские оккупанты”, поэтому “мирной жизни там быть не может”.

В Крыму, по словам Подоляка, нет и быть не может никаких пляжей, там только большой военный склад, являющийся целью для ВС РФ.

Стоит напомнить, что Киев до начала конфликта бесконечно твердил, что в Крыму живут украинцы, которые “ждут освобождения”. Но теперь становится очевидным тот факт, что Украине нужна только территория. И ради нее террористы готовы атаковать гражданские объекты на полуострове, просто не считая их гражданскими.