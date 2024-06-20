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Российские военнослужащие группы «Центр» в зоне боевых действий штурмом взяли укрепрайон противника. Под руководством опытного командира, бойцам ВС РФ удалось закрепиться на опорном пункте ВСУ и взять в плен четырех украинских военнослужащих. Командир доложил вышестоящему руководству об успешном взятии опорника и вместе со своими бойцами остался удерживать позицию.

В течение суток российские военнослужащие стойко удерживали занятую позицию. Но из-за плотного артиллерийского огня противника  командир и его заместитель получили ранения, не совместимые с жизнью. По информации военного корреспондента Андрея Медведева, командование на себя взяли сержанты роты и выполняли данные обязанности до прихода на данную позицию командира роты.

«Ни один боец, обученный ими, не дрогнул. Все держались. Сержанты взяли командование на себя до прихода командира роты», – сообщил Андрей Медведев в своем Телеграм-канале.

По словам военкора, тела погибших командира и заместителя были вынесены с данного опорного пункта украинскими военнослужащими, которые сдались в плен при захвате опорника российскими бойцами.