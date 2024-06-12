На YouTube-канале Тимура Балымбетова певица Светлана Лобода рассказала, что состояла в абьюзивных отношения. Ее ударил возлюбленный, после чего с ним она сразу рассталась.

Однако, по словам исполнительницы, избавиться от бывшего уже молодого человека было непросто.

«Ты в этот момент даже не чувствуешь, что находишься в какой-то ловушке. Что что-то идет не так. Просто человек такой сильный, мощный, и у него столько манипуляций, что ты, пока ты не начинаешь об этом читать, слышать случаи, сравнивать, что твои истории похожи, ты даже не задумываешься об этом», — рассказала Лобода.

Она отметила, что как раз начинала певческую карьеру, когда все это произошло. Возлюбленный не хотел сдаваться, он преследовал ее, подавал иски в суд, пытаясь даже отобрать у нее имя.

Лобода считает, что даже нездоровые отношения при желании можно спасти. Однако в качестве спасателя приходится выступать ей самой.

«Если ты чувствуешь, что человек хороший внутри, он не испорченный, ты можешь его вытащить благодаря любви, благодаря чувству. Это случается», – подвела итог певица.