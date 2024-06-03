Женатые мужчины не в рабстве и поэтому не должны отдавать супругам все заработанные деньги, уверена телеведущая, блогер и певица Ольга Орлова. На своей странице в социальной сети она ответила на вопросы своих подписчиков.

Ольга пояснила, что ни мужья, ни жены не должны отдавать своим вторым половинкам все, что заработали. Также она дала полезную рекомендацию женщине, недовольной общением мужа с ребенком от первого брака.

Подписчица пожаловалась на мужа, который пишет сыну, что «его мама супер». Орлова высказала мнение, что общение супругов с детьми от прошлых браков – это та сфера, в которую лучше не вмешиваться.

«Это их вопросы. Не влезайте туда», – посоветовала ведущая.

В разборки и отношения друзей и знакомых Орлова также посоветовала не соваться, так как это похоже на борьбу с чужими решениями.

Также она рассказала о поездке к свекрови, у которой есть некоторые проблемы со здоровьем. По словам Ольги, она предпринимает все возможное, чтобы облегчить жизнь своим родственникам.