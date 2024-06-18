Известная американская певица и актриса Камила Кабельо была запечатлена во время прогулки в Монако в очень откровенном наряде. Соответствующие снимки опубликовало издание Daily Mail.

27-летняя знаменитость попала в объективы фотокамер, облаченная в ультрамариновое мини-платье с глубоким декольте и боковыми вырезами. Камила подобрала маленькую сумочку в тон к платью, а в качестве накидки использовала плюшевый жакет нежно-голубого цвета.

Звезда «Золушки» собрала свои локоны в хвост, оставив несколько небрежных прядей. А в качестве обуви знаменитость выбрала прозрачные босоножки на среднем каблуке.

Ранее Камилу Кабельо папарацци запечатлели на улице в Нью-Йорке. Она была одета в серые мини-шорты и высокие черные сапоги, с меховым декором. В качестве верха актриса выбрала серый приталенный блейзер с длинным рукавом.

Камила Кабельо получила широкую известность благодаря своему участию в американском Х-факторе в 2012 году. Изначально она была в составе группы Fifth Harmony, но с 2017 года стала строить сольную карьеру.