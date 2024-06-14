Исполнитель Прохор Шаляпин назвал главными источниками своего дохода «пение и легкий аферизм». Он уточнил, что последний при этом не подпадает под статьи уголовного кодекса.

Шаляпин побывал на шоу Анфисы Чеховой “Готовим вместе”. Открывая новый сезон, он приготовит свое любимое блюдо – щавелевый суп. А одновременно с этим откровенно сознается, что всегда испытывал материальный интерес к женщинам старше него.

«Всю жизнь я зарабатывал пением и… легким аферизмом. Легким и ненавязчивым. Таким, который не подходит под уголовные дела», — цитирует Шаляпина Gazeta.ru.

В 2016 году певец расстался с Анной Калашниковой. Сейчас он заявляет, что она должна благодарить ее, так как именно благодаря роману с ним стала известной и знаменитой.