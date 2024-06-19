43-летняя американская певица, модель и светская львица Пэрис Хилтон опубликовала на своей страничке популярной социальной сети видеокадры работы над новым клипом. Знаменитость предстала перед камерами в кожаном бикини, высоких сапогах-ботфортах и короткой кожаной курткой в байкерском стиле. Также Пэрис надела перчатки с открытыми пальцами и черные солнцезащитные очки. Певица распустила свои длинные волосы, которые развивались будто бы от дуновения ветра.

Поклонники артистки оставили массу восхищенных комментариев под этим видео. Многие отметили безупречную фигуру знаменитости, ее подтянутый животик и стройные ноги.

В апреле Пэрис Хилтон приняла участие в фотосессии для модного журнала Flaunt. Певица предстала полностью без одежды – на ней не было даже нижнего белья. Знаменитость распустила волосы, надела солнцезащитные очки и прикрыла руками свои интимные части тела – в таком виде Пэрис позировала перед камерами.