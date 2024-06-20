Американский певец Джастин Тимберлейк был арестован за вождение в пьяном виде. Его доставили в полицейский участок и после предъявления обвинений отпустили. Теперь знаменитость ожидает суд. Его супруга Джессика Билл впервые была замечена прессой после скандальной истории, в которой оказался ее звездный муж.

42-летняя актриса была сфотографирована на улице в Нью-Йорке во время ее работы на съемочной площадке. Журналистам удалось сфотографировать знаменитость в перерывах между дублями. Но общаться с представителями прессы Джессика отказалась.

Актриса была одета в облегающее платье с полосатым принтом. Ее волосы были гладко уложены в аккуратное каре а на лице был сделан макияж в естественной цветовой гамме. На шее у актрисы переливалось золотое ожерелье. В целом образ Джессики был очень искусно подобран. Над каким проектом сейчас работает актриса, не сообщалось.

Что касается ареста Джастина Тимберлейка, то известно, что он был остановлен полицейскими за вождение в нетрезвом состоянии вечером 17 июня. Отмечается, что артист отказывался проходить тест на наличие в крови алкоголя. Но после предъявленных ему обвинений, певца отпустили домой.