Отец покойной певицы Жанны Фриске стал гостем передачи «Звезды сошлись», выходящей на телеканале НТВ. Владимир рассказал, что его дочь смогла бы прожить намного дольше, и, возможно, даже бы излечилась от онкологии, если бы не врач-мошенник.

По его словам, в ходе лечения певицы специалисты предлагали различные методы, в том числе и экспериментальные. Он рассказал, что семья певицы смогла подобрать эффективное лечение в Лос-Анджелесе. Один укол стоил 16 тысяч долларов. Владимир подчеркнул, что в ходе лечения у артистки были отмечены улучшения со здоровьем, и даже опухоль стала уменьшаться. Но супруг певицы, Дмитрий Шепелев, отказался продолжать курс лечения.

Шепелев нашел другого специалиста, предлагавшего «потрясающие результаты». Этот врач предложил курс эксклюзивного швейцарского лекарства, стоимостью 200 тысяч евро.

«Он нам сделал три ампулы по 14 тысяч долларов, одну сделали, ей стало очень плохо… Отказались. После этого она умерла. Не мог найти потом этого врача. Я понял, мошенники», – рассказал Владимир.

Жанна Фриске умерла в июне 2015 года из-за неоперабельной опухоли головного мозга.