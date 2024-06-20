Изображение сгенерировано при помощи нейросети и опубликовано для иллюстрации на discover24.ru

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Жители Кубани выложили в Сеть видеозаписи со звуками взрывов после атаки беспилотных аппаратов ВС Украины. Об этом рассказал Telegram-канал Shot.

На кадрах видны периодические вспышки, а также хорошо слышны звуки взрывов сбиваемых системой ПВО беспилотников. Также у одной из машин от вибрации и грохота начинает работать сигнализация.

По словам очевидцев, взрывы гремели рядом с населенным пунктом Афипский в Краснодарском крае. Также некоторые сообщили о пожаре на местном нефтеперерабатывающем заводе, однако оперативный штаб региона эту информацию опроверг.

На данный момент известно о 20 БПЛА ВСУ, сбитых над территорией России. По 3 дрона уничтожено над Брянской областью и Кубанью, еще 6 – над Республикой Адыгея. Также по одному беспилотнику ВС РФ ликвидировали над Белгородской, Орловской и Ростовской областями.