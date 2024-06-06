Российская певица Ольга Орлова в эфире программы «МАЛАХОВ», выходящей на канале «Россия 1» высказала свое мнение о муже покойной Анастасии Заворотнюк – фигуристе Петре Чернышеве. Как рассказала артистка, с момента болезни Анастасии Петр не оставлял супругу одну. Он заботился о ней, организовал самый лучший уход, который мог быть, всегда старался находиться рядом с ней. По словам Орловой, такие мужчины – это редкость, и раньше она не встречала таких мужчин.

Певица подчеркнула, что Петр был с Анастасией до последнего ее вздоха. Она умерла у него на руках.

«Он какой-то невероятный и должен быть занесен в Красную книгу, потому что от начала и до конца положил свою жизнь во имя Насти», – заявила Орлова.

Артистка также добавила, что Петр делал все возможное и невозможное, чтобы спасти свою любимую жену. По словам Ольги, семье Анастасии очень помогала Татьяна Навка, так как лечение было очень дорогостоящее. Также практически членом семьи стала агент актрисы Марины, которая прошла этот сложный путь вместе с близкими покойной актрисы.

Анастасия Заворотнюк скончалась на 54-м году жизни в ночь на 30 мая. Актриса на протяжении пяти лет боролась со страшным онкологическим заболеванием – раком головного мозга. Актриса оставила актерскую карьеру, как только стало известно о ее болезни. С 2019 года Анастасия больше не снималась и не появлялась на общественных мероприятиях.