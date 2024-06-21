Официально убыточные хиты Голливуда

По словам создателей ряда известных фильмов, имеющих статус крупнейших хитов в истории Голливуда, эти проекты не принесли им никакой финансовой прибыли. Причиной тому является так называемая «голливудская бухгалтерия» с «творческой» методикой учета бюджета на крупных американских киностудиях. Благодаря этому методу, к доходам от успешного и внешне прибыльного фильма предъявляется множество различных затрат, превращая на бумаге любой кинохит в совершенно неприбыльный. Источник: SpotOn news.

«Творческий» учет прибыли позволяет кинематографистам США не выплачивать каких-либо долей прибыли от театрального проката фильма его съемочной команде, тем самым экономя значительные суммы.

Вот несколько примеров этой популярной практики американского кинобизнеса.

Возвращение джедая

При бюджете $32-42 миллиона в 1983 году «Звездные войны: Эпизод VI», завершающие первую джедайскую трилогию, смогли собрать в мировом прокате свыше $480 миллионов. Это фантастическая цифра для кинематографа начала 1980-х.

Но актер Дэвид Проуз (1935-2020), первым носивший культовый черный костюм Дарта Вейдера в «Звездных войнах», так и не получил чек на свою долю от прибыли «Шестого эпизода», поскольку, по утверждению Lucasfilm, этот фильм не принес достаточной прибыли.

Проуз, скончавшийся в 2020-м, заявил для Equity Magazine: «Я получил письмо от «Лукасфильм», в которых говорилось, что, к сожалению, мы не можем вам ничего дополнительно выплатить, поскольку «Возвращение джедая» не окупилось. А ведь это был один из крупнейших релизов за все время».

Орден Феникса

В коммерчески «провальную» историю Голливуда вошел и инцидент 2010 года, прекрасно иллюстрирующий «творческий» подход крупнейших киностудий. Пятая часть «Гарри Поттера» собрала в 2007-м огромную сумму – свыше $940 миллионов при бюджете в $150 миллионов, т.е. почти миллиард долларов.

Однако по официальному заявлению продюсерской киностудии Warner Bros., что пятый «Гарри Поттер» фактически принес ей убытки в размере более $167 миллионов. Так, во всяком случае, утверждается в отчете о чистой прибыли «Уорнеров», опубликованном изданием Deadline. Свои убытки, помимо прочего, киностудия объяснила расходами на распространение и рекламу «Ордена Феникса», соответственно обошедшиеся в 211 и 131 миллион долларов.

Властелин колец

У кинотрилогии 2001-2003 годов был невероятный коммерческий успех в театральном прокате. Если производство трех фильмов, для экономии расходов снимавшихся одновременно, обошлось в $281 миллион, то мировые кассовые сборы составили 2,988 миллиарда долларов – почти $3 миллиарда.

Однако Питер Джексон, режиссер и продюсер трилогии, а также наследники Джона Толкина подали в суд на продюсерскую компанию «Нью Лайн Синема». В New Line заявили, что серия «Властелина колец» не только не принесла прибыли, но причинила «ужасающие убытки».

Согласно британской «Гардиан», наследники Толкина в своем иске обвинили голливудскую киностудию в «бессовестной и ненасытной жадности» и описали произошедшее как наглядный пример «позорной практики голливудской бухгалтерии».

Особенности бизнеса по-голливудски

Почтенный создатель «Человека-паука» Стэн Ли (1922-2018) также оказался в числе жертв «творческого» учета на фабрике грез. Хотя игровой фильм «Человек-паук» 2002 года собрал в мировом прокате более $825 миллионов, в «Марвел» заявили, что не получили вообще никакой прибыли от блокбастера. Тогда Ли подал в суд и, как сообщается, добился компенсации в десять миллионов долларов.

Аналогичная ситуация с хитовым кинопроектом Тома Хэнкса «Форрест Гамп», собравшим в 1994-м почти $680 миллионов – он тоже «не принес никакой прибыли». Киностудия «Парамаунт» продолжает утверждать, что этот чрезвычайно прибыльный фильм в части сборов вместо дохода принес ей убыток в $62 миллиона.

Недавний пример – биографический фильм о Фредди Меркьюри «Богемская рапсодия», вышедший в 2018 году. При бюджете в 55 миллионов долларов «Богемская рапсодия» собрала в мировом прокате свыше $910 миллионов, но, по версии «20 века Фокс», картина Брайана Сингера принесла лишь убыток в $51 миллион.