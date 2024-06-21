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По словам создателей ряда известных фильмов, имеющих статус крупнейших хитов в истории Голливуда, эти проекты не принесли им никакой финансовой прибыли. Причиной тому является так называемая «голливудская бухгалтерия» с «творческой» методикой учета бюджета на крупных американских киностудиях. Благодаря этому методу, к доходам от успешного и внешне прибыльного фильма предъявляется множество различных затрат, превращая на бумаге любой кинохит в совершенно неприбыльный. Источник: SpotOn news.

«Творческий» учет прибыли позволяет кинематографистам США не выплачивать каких-либо долей прибыли от театрального проката фильма его съемочной команде, тем самым экономя значительные суммы.

Вот несколько примеров этой популярной практики американского кинобизнеса.

Официально убыточные хиты Голливуда

Возвращение джедая

При бюджете $32-42 миллиона в 1983 году «Звездные войны: Эпизод VI», завершающие первую джедайскую трилогию, смогли собрать в мировом прокате свыше $480 миллионов. Это фантастическая цифра для кинематографа начала 1980-х.

Но актер Дэвид Проуз (1935-2020), первым носивший культовый черный костюм Дарта Вейдера в «Звездных войнах», так и не получил чек на свою долю от прибыли «Шестого эпизода», поскольку, по утверждению Lucasfilm, этот фильм не принес достаточной прибыли.

Проуз, скончавшийся в 2020-м, заявил для Equity Magazine: «Я получил письмо от «Лукасфильм», в которых говорилось, что, к сожалению, мы не можем вам ничего дополнительно выплатить, поскольку «Возвращение джедая» не окупилось. А ведь это был один из крупнейших релизов за все время».

Орден Феникса

В коммерчески «провальную» историю Голливуда вошел и инцидент 2010 года, прекрасно иллюстрирующий «творческий» подход крупнейших киностудий. Пятая часть «Гарри Поттера» собрала в 2007-м огромную сумму –  свыше $940 миллионов при бюджете в $150 миллионов, т.е. почти миллиард долларов.

Однако по официальному заявлению продюсерской киностудии Warner Bros., что пятый «Гарри Поттер» фактически принес ей убытки в размере более $167 миллионов. Так, во всяком случае, утверждается в отчете о чистой прибыли «Уорнеров», опубликованном изданием Deadline. Свои убытки, помимо прочего, киностудия объяснила расходами на распространение и рекламу «Ордена Феникса», соответственно обошедшиеся в 211 и 131 миллион долларов.

Властелин колец

У кинотрилогии 2001-2003 годов был невероятный коммерческий успех в театральном прокате. Если производство трех фильмов, для экономии расходов снимавшихся одновременно, обошлось в $281 миллион, то мировые кассовые сборы составили 2,988 миллиарда долларов – почти $3 миллиарда.

Однако Питер Джексон, режиссер и продюсер трилогии, а также наследники Джона Толкина подали в суд на продюсерскую компанию «Нью Лайн Синема». В New Line заявили, что серия «Властелина колец» не только не принесла прибыли, но причинила «ужасающие убытки».

Согласно британской «Гардиан», наследники Толкина в своем иске обвинили голливудскую киностудию в «бессовестной и ненасытной жадности» и описали произошедшее как наглядный пример «позорной практики голливудской бухгалтерии».

Официально убыточные хиты Голливуда

Особенности бизнеса по-голливудски

Почтенный создатель «Человека-паука» Стэн Ли (1922-2018) также оказался в числе жертв «творческого» учета на фабрике грез. Хотя игровой фильм «Человек-паук» 2002 года собрал в мировом прокате более $825 миллионов, в «Марвел» заявили, что не получили вообще никакой прибыли от блокбастера. Тогда Ли подал в суд и, как сообщается, добился компенсации в десять миллионов долларов.

Аналогичная ситуация с хитовым кинопроектом Тома Хэнкса «Форрест Гамп», собравшим в 1994-м почти $680 миллионов – он тоже «не принес никакой прибыли». Киностудия «Парамаунт» продолжает утверждать, что этот чрезвычайно прибыльный фильм в части сборов вместо дохода принес ей убыток в $62 миллиона.

Недавний пример – биографический фильм о Фредди Меркьюри «Богемская рапсодия», вышедший в 2018 году. При бюджете в 55 миллионов долларов «Богемская рапсодия» собрала в мировом прокате свыше $910 миллионов, но, по версии «20 века Фокс», картина Брайана Сингера принесла лишь убыток в $51 миллион.