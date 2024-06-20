Выяснились первые подробности взрывов в поселке Афипский в Краснодарском крае. Очевидцы сообщают, что в результате атаки ВСУ начался пожар на местном нефтеперерабатывающем заводе.

Удар был нанесен противником около половины третьего ночи 20 июня. Системы РЭБ и ПВО перехватили все беспилотники, но один из них при падении попал по цистерне.

По информации из разных источников, в результате этого возник пожар. Вместе с тем, оперативный штаб Краснодарского края отрицает данную информацию, отмечая, что возгорания не произошло.

Также стало известно об атаке украинских беспилотников в Славянске-на-Кубани, где также располагается нефтеперерабатывающий завод. Там один из дронов врезался в жилой дом, один человек погиб.