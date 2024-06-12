Во многих регионах Российской Федерации стоит 30-градусная летняя жара. Чтобы организм легче переносил последствия летнего зноя необходимо воздержаться от употребления продуктов, согревающих организм. Об этом в беседе с корреспондентом портала E1.RU заявил нутрициолог Алексей Стрельников.

По словам специалиста в области правильно питания, во время летней жары необходимо отказаться от употребления в пищу жирного мяса, а также от острых и сладких блюд. Также в летний зной нельзя употреблять чипсы и другие соленые закуски. Из-за большого содержания соли подобная еда вызывает чувство жажды, задерживая воду в организме.

Из напитков, по словам нутрициолога, стоит отказаться от алкоголя, кофейных напитков и сладкой газировки. Употребление спиртного в жару может привести не только к обезвоживанию, но и к излишней нагрузке на печень.

А вот потребление кабачков, огурцов, сельдерея, мяты, кинзы, миндаля и кокоса в жару поможет организму охладиться. Также хорошо освежают такие продукты как арбуз и дыня, которые стоит кушать через пару часов после основного приема пищи.