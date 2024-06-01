Анастасия Заворотнюк имела все шансы добиться огромного успеха, если бы не онкологическое заболевание, рассказал изданию «МК» художник Никас Сафронов.

Он отметил, что актриса обладала всем необходимым для этого – большим талантом, красотой и харизмой. При этом она не хотела оставаться «заложницей одного образа», это было ее наибольшей болью.

«Она сразу переключала все внимание на себя. Очень жалко, что так распорядилась судьба, и она рано ушла. Поклонникам ее будет не хватать. Она была украшением любой программы, сериала и фильма», – рассказал Сафронов.

Также он добавил, что Заворотнюк мечтала стать драматической актрисой и прославиться именно в этом амплуа.

Напомним, Анастасия Заворотнюк после долгой борьбы с онкологией ушла из жизни в возрасте 53 лет.