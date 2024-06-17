Многие люди, в особенности женщины, жалуются на ощущение отечности в ногах. Обычно такое ощущение человек испытывает вечером. Причин, почему отекают ноги, может быть много. Но специалисты перечислили самые основные из них.

Отечность может быть показателем вполне нормальной реакции организма. Отеки ног могут происходить, если человек длительно пребывал в статической позе, выполнял тяжелую физическую работу, находился в душном помещении, ел много соленого, употреблял мало или наоборот очень много жидкости. Также к отечности конечностей может приводить нахождение в высокогорье и интенсивные занятия бегом. У женщин отечность может быть связана с гормональной перестройкой организма в период менструации или беременности.

Но есть причины, говорящие о развитии патологических процессов в организме. К отечности может приводить сбой в работе сердечно-сосудистой системы, заболевание почек, щитовидной железы и других органов. Поэтому очень важно обратиться за консультацией к врачу.