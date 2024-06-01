Наташа Королева на YouTube-шоу «Ваша Наташа» рассказала о первом свидании со стриптизером Тарзаном (Сергей Глушко).

По словам певицы, Сергей сделал все возможное, чтобы она осталась у него уже при первой встрече.

«Чтобы как-то оправдать эту неловкую ситуацию, я ему сказала: “Раз уже так все получается, я хочу мальчика”. Я прямо конкретно заказала», – сообщила Королева Наталье Подольской.

Она добавила, то Тарзан был немного шокирован, однако отступать не стал и четко исполнил заказ. При этом беременность, по словам исполнительницы, не планировалась.

Королева и Глушко в 2023 году отметили 20-летие совместной жизни. Певица неоднократно заявляла, что счастлива в браке с Тарзаном.