40-летняя звезда российских сериалов Наталья Рудова опубликовала в соцсетях селфи. Актриса показала, как выглядит ее фигура после болезни. По ее словам, она думала, что набрала лишний вес, а в итоге – похудела на 1.5 килограммов.

Наталья Рудова сделала селфи в домашней обстановке. Она предстала перед зеркалом в кроп-топе от Calvin Klein серого цвета и рваных джинсовых мини-шортах. Актриса распустила волосы и отказалась от использования декоративной косметики.

«Думала поправилась за три недели болезни, а я еще похудела на полтора килограмма. Жаль, что за счет мышц, наверное», – подписала актриса опубликованные кадры.

Наталья Рудова не скрывает, что сейчас у нее нет возлюбленного. По словам актрисы, она не хочет состоять в отношениях с мужчиной лишь «для галочки». Наталья рассказала, что по-настоящему была влюблена 10 лет назад, но сейчас нет ни одного претендента, способного завоевать ее сердце.

Актриса не скрывает, что получает много предложений от женатых мужчин, но, по ее словам, всегда отказывает. Кроме того, по словам Рудовой, периодически ей приходят предложения провести с ней ужин за денежное вознаграждение. Наталья подчеркнула, что таких людей шлет в известном направлении.