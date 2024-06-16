Российская актриса Наталья Рудова нередко балует своих поклонников пикантными кадрами. Знаменитость часто публикует снимки в откровенных нарядах и в купальниках. Очередное фото, выложенное Рудовой в соцсетях, сделано во время ее отдыха на пляже. Актриса позировала перед камерой в изумрудном бикини.

40-летняя звезда сериалов распустила мокрые волосы, а на голову надела черно-белую спортивную кепку. Она повернула голову на бок таким образом, что козырек кепки практически наполовину скрыл ее лицо. Рудова встала на колени на золотистый песок и выпрямила спину, продемонстрировав свою стройную фигуру.

Поклонники достойно оценили этот снимок, оставив массу хвалебных комментариев в адрес актрисы. Многие отметили, что Наталья является обладательницей великолепной фигуры.

Ранее знаменитость призналась, что не собирается быть в отношениях с мужчиной лишь «для галочки». По ее словам, настоящая любовь с ней случалась уже давно – 10 лет назад.