Наталья Фриске рассказала, что сразу после смерти сестры она забросила свою личную жизнь и старалась больше времени уделять родителям, чтобы вместе пережить горе утраты. Как рассказала сестра покойной певицы, родители с трудом смогли справиться с горем.

Жанна Фриске умерла от рака головного мозга в 2015 году в возрасте 40 лет. Певица на протяжении двух лет пыталась побороть болезнь, однако в итоге рак забрал ее жизнь.

По словам Натальи, горечь потери сестры омрачало еще и состояние родителей. Она подчеркнула, что было очень сложно первое время после смерти Жанны, однако и по пришествию девяти лет все равно тяжело осознавать, что Жанны больше нет.

«Отец сломался полностью. После того, как Жанны не стало, папа прямо сломался. Мама, еще как-то держалась… А папа сломался очень сильно. И в целом они сдали», – рассказала Наталья.

Сестра покойно артистки подчеркнула, что она пыталась все это время поддерживать родителей, но при этом все равно думать и о себе. В итоге Наталья родила прекрасную дочь, в которой сейчас души не чает. Она ведет блог, где рассказывает подписчикам о своем материнстве.