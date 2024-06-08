В субботу, 8 июня, празднует свое 47-летие рэпер Канье Уэст. Он прославился не только творчеством, но и большим количеством романов.

Рэпер предпочитает афроамериканок-брюнеток, пишет издание Daily Mail. Авторы публикации отмечают, что под это описание полностью подпадают певица Брук Криттендон, дизайнер Алексис Файфер и фотомодель Селита Ибэнкс, с которым у Канье были короткие отношения.

На протяжении трех лет Уэст встречался со стриптизершей Эмбер Роуз. Однако потом он переключился на Ким Кардашьян, на которой даже был готов жениться.

Также к нашумевшим романам рэпера можно отнести его отношения с супермоделью Ириной Шейк, актрисой Джулией Фокс, еще одной моделью Кэндис Свейнпол.

Сейчас он встречается с Бьянкой Цензори, которая часто эпатирует внимательную публику своими нарядами. По слухам, их предлагает сам Канье, подставляя подругу под скандалы. Впрочем, еще в прошлом году выяснилось, что Уэст и Бьянка поженились, причем решили не распространяться об этом.