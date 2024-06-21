Управление Службы безопасности Украины завело уголовное дело в отношении российского актера Виталия Гогунского. СБУ обвиняет звезду сериала «Универ» в поддержке специальной военной операции ВС РФ на Украине.

«СБУ собрала доказательную базу на российского актера и музыканта Виталия Гогунского, который публично поддерживает… Российскую Федерацию», – говорится в сообщении, опубликованном СБУ по Волынской области

Виталий Гогунский является уроженцем Кременчуга (Украина), однако актер уже давно живет и работает в России. 45-летнему актеру на Украине инкрементируют статьи, согласно которым максимальный срок наказания составляет до 12 лет лишения свободы. Обвинительный акт был направлен в суд.

Виталий Гогунский прославился благодаря роли Эдуарда Кузьмина (Кузя) в молодежном сериале «Универ». Кроме актерской деятельности артист занимается музыкальным творчеством, выступает в качестве ведущего шоу и продюсера.