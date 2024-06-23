Археологи нашли на греческом острове Крит знаменитый “лабиринт Минотавра”. Это сооружение упоминается в мифах Древней Греции, однако до сих пор обнаружить какие-либо признаки его существования не удавалось.

Лабиринт представляет собой строение круглой формы, расположенное на вершине холма Папура. Нашли его совершенно случайно. На холме намеревались установить радары для аэропорта Кастелли и внезапно наткнулись на сооружение из древних легенд.

Археологи предполагают, что лабиринт выстроили представители Минойской цивилизации в период между 2000 и 1700 годами до нашей эры.

Общая площадь лабиринта составляет почти 2000 квадратных метров, в него включено 8 концентрических кругов. Их разделяют стены толщиной в полтора метра, а высота их доходит до 1,7 м.

Лабиринт разбит на четыре секции, они соединены между собой небольшими коридорами, некоторые из которых заканчиваются тупиком.

В отдельных секциях археологи обнаружили кости животных. Они предполагают, что лабиринт использовался в религиозных целях.

Теперь радары для аэропорта перенесут в другое место, так как холм стал местом активных археологических раскопок.