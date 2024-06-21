В долине Портейдж на Аляске 14 июня произошел инцидент с черным медведем. Барибал пробрался в лагерь туристов, разорвал тент одной из палаток и покалечил женщину.

Пострадавшая с серьезными рваными ранами лица госпитализирована, принято решение до конца июня закрыть два палаточных лагеря в долине во избежание повторения подобных атак медведя.

Сам барибал после атаки сбежал, найти и нейтрализовать его не удалось. Представители Департамента охраны рыбных и природных ресурсов Аляски сообщили, что причина нападения медведя совершенно непонятна, так как в палатке не было ничего съедобного, чтобы привлечь животное.

Ранее барибал несколько дней выслеживал пенсионерку, после чего напал и убил ее.