Мотивация подростка к учебе с позиции нейробиологии

Испанские исследователи, профессор Люсия Барренетчеа-Мингес (Университет Деусто) и научный сотрудник Кристина Паскуа Мартин (Университет Мондрагон), рассказали об нейробиологическом подходе в обучении подростка. Они подчеркнули важность понимания анатомической и функциональной архитектуры мозга тинейджера, чтобы улучшить работоспособность и здоровье обучающегося. Источник: The Conversation.

14-летняя Сара с детства была примерной ученицей, но на 3-м курсе ESO (предпоследний курс обязательного школьного образования в Испании, соответствует 10 классу школы в РФ) она стала отвлекаться, демонстрировать перепады эмоций. Также у нее возникли затруднения с математикой. В домашней обстановке ее отец заявил, что в их семье цифры никогда не были важны. Услышав это, Сара задалась вопросом: зачем ей вообще прикладывать усилия к учебе?

Очевидно, что эта школьница не мотивирована. В действительности, к сожалению, упомянутая Сара является всего лишь частью статистики, отражающей растущее отсутствие академической мотивации среди тинейджеров в учебных классах. Поэтому это происходит и как это исправить – ответы кроются в нейробиологии.

Мозг подростка

В представлении большинства родителей подростковый мозг является некой уменьшенной версией мозга взрослого. Это неверно. В действительности он анатомически и функционально другой, и именно поэтому поведение тинейджера и его потребности так отличаются от взрослых.

Давайте представим, что Сара расстраивается и бросает математику. Мы могли воспринять это, как реакцию мелодраматичного, напряженного и импульсивного подростка. Подобное поведение обычно объясняется гормонами. Но в действительности это отзвуки процесса трансформации, которую претерпевает мозг юной школьницы.

Исследование британского Института когнитивной нейронауки, опубликованное в 2018 году медицинским изданием PubMed, показывает, что такое поведение, как у Сары, связано с медленным созреванием префронтальной коры (рациональное мышление) и изменениями в лимбической системе (эмоциональное мышление) в период полового созревания.

В результате сочетание незрелой префронтальной коры и более реактивной эмоциональности приводит к тому, что мозг тинейджеров функционирует менее эффективно, чем у взрослых, в отношении планирования, реакции на фрустрацию и на подавления эмоциональных импульсов. Т. е. подростки с большей вероятностью ощущают себя подавленно и напряженно под образовательной нагрузкой.

Дело в том, что наш мозг всегда выбирает, испугаться или постараться преодолеть трудность. Если будет выбран испуг, то мозг скомандует подростку убежать, чтобы таким способом положить конец неприятной атмосфере. Неважно, насколько умен тинейджер: он не способен обучаться не из-за отсутствия способностей, а потому, что когда в его мозгу активируется центр страха, происходит своеобразное «отключение» рациональной области мозга, вместе с чем снижается его внимание и мотивация.

По этой причине нейробиологи подчеркивают важность предотвращения негативного стресса (или обострения стресса) в учебных классах, чтобы повысить мотивацию и, следовательно, обучаемость. В этом смысле у преподавателей есть возможность создать большую мотивацию с помощью атмосферы в классе, которая сводит к минимуму обострение стресса.

На этом этапе мы хотим выделить педагогическую практику, направленную на воспитание у подростков стремления к росту.

Фиксированное мышление против мышления роста

Профессор психологии Кэрол Дуэк (Стэнфордский университет) предполагает, что существует два способа интерпретации сложных ситуаций и реагирования на них: установка на данность и установка на рост. Какой образ мышления поможет нашей 14-летней Саре выйти из «режима страха» в «режим мотивации»? Рассмотрим это.

Люди с установкой на данность убеждены, что их интеллект и таланты не способны измениться. Когда они сталкиваются с трудной ситуацией, то не стараются разобраться в ней, потому что уверены, что сколько бы времени ими не будет затрачено и какие бы усилия не будут приложены, у них все равно ничего не получится.

С другой стороны, люди с установкой на рост считают, что талант и навыки можно развивать посредством постоянного развития, выстраивания стратегий обучения и (а почему бы и нет?) обращения за помощью. Самые распространенные мысли у этих людей: «Если у меня что-то получается плохо, то нужно приложить больше усилий, чтобы преодолеть это препятствие».

Так какое мышление поможет Саре в учебе? Действительно, мышление роста. И тут возникает вопрос: что могут сделать учителя, чтобы воспитать такое мышление у подростков?

Методика формирующего оценивания

Наименее затратной и высокоэффективной практикой обучения, способствующего развитию мышления роста, является формирующее оценивание, направляющее и поощряющее инициативу к совершенствованию. Оно придает смысл образовательным усилиям и практическим занятиям, т. е. самому процессу учебы.

К примеру, преподаватель может похвалить усилия подростка, а не результат работы, используя такие фразы, как: «Видно, что вы приложили усилия, это отличная работа», вместо того, чтобы просто сказать: «Вот ваша работа». Точно так же, когда у школьника возникают затруднения с заданием, Кэрол Дуэк рекомендует использовать фразу «пока не получилось», чтобы сосредоточить тинейджера на процессе.

Кроме того, установка на рост также способствует развитию личностной культуры, при которой ошибка будет воспринимается как еще один инструмент обучения. Таким образом, учителям следует предоставить школьникам возможность совершать ошибки, что достичь обратной связи с описательным содержанием (возможность постепенно и четко объяснять, что ученикам следует делать, чтобы продолжать совершенствоваться). Таким образом, контроль качества учебы уделяется не врожденным талантам, а конкретным задачам, к которым обучаемый может приложить усилия.

Основная идея, которую хотят донести авторы статьи, заключается в том, что для успешной учебы школьники должны находиться в режиме роста (обучения), а не в режиме выживания. Создание этой среды – обязанность взрослых, обладающих более зрелой и сбалансированной рационально-эмоциональной системой мышления.

По этой причине родителям, преподавателям и наставникам необходимо больше узнать о стратегиях, описанных выше, а в особенности о том, как передать это послание через свои установки и поведении. Как за пределами, так и внутри школьного класса, образ мышления, основанный на росте, позволяет нам повысить внутреннюю мотивацию к обучению и преподаванию.

В завершении авторы цитируют слова испанского врача Сантьяго Рамона-и-Кахаля, основоположника современной нейробиологии: «Каждый человек может стать, если пожелает, скульптором собственного мозга».