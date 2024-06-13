Жена известного российского миллиардера Александра Лебедева Елена Перминова удивила поклонников своим чрезмерно откровенным нарядом. Модель вышла в свет в укороченном металлическом топе. Публикации ее образа появились в социальных сетях.

37-летняя манекенщица решила появиться на вечеринке в Марракеше в стильном и сексуальном наряде. Модель надела длинную юбку с высоким разрезом, а в качестве верха выбрала золотистый металлический топ асимметричного дизайна. В качестве аксессуаров знаменитость выбрала маленькую сумочку в тон к наряду.

Елена Перминова также удивила своей нестандартной укладкой – стилисты заплели ей много мелких косичек. А макияж был сделан с акцентом на глаза. Модель напоминала амазонку, готовую в любой момент ринуться в бой.

Елена Перминова является фактической супругой 64-летнего российского бизнесмена Александра Лебедева. У пары есть четверо общих детей. Перминова была профессиональной моделью и даже снималась в эротической фотосессии для мужского журнала «Плейбой». Также она появлялась на подиумах самых популярных модных фестивалей.