История любви Анастасии Заворотнюк и гардемарина Сергея Жигунова была «не так волшебна», как казалось со стороны, сообщил актер Михаил Боярский.

Напомним, роман между Анастасией и Сергеем начался во время съемок сериала «Моя прекрасная няня». В итоге Жигунов ушел от жены Веры Новиковой, а Заворотнюк рассталась с мужем Дмитрием Стрюковым. Паре уже никто не мешал наслаждаться обществом друг друга, однако в 2008 году они разошлись.

По словам Боярского, на шоу «Две звезды», в котором участвовала Настя, Жигунов ревновал ее буквально к каждому мужчине, никого к ней не подпускал в буквальном смысле ее охраняя. Он чуть ли не срывал каждую репетицию Заворотнюк и Боярского своей ревностью.

После расставания с Жигуновым Анастасия вышла замуж за фигуриста Павла Чернышова. Бывший же супруг даже не пришел попрощаться с ней после ее смерти.