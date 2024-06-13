Представитель посольства Армении был вызван в МИД Белоруссии для разъяснения заявления премьер-министра Николы Пашиняна в отношении белорусского президента Александра Лукашенко. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-секретаря дипломатического ведомства Белоруссии Анатолия Глаза.

«Представитель посольства Армении сегодня вызван в МИД, чтобы попытаться разъяснить нам этот вопрос», – заявил представитель белорусского министерства иностранных дел.

По его словам, в ближайшее время белорусский посол будет отозван в Минск из Еревана для консультаций по поводу сложившейся ситуации. Анатолий Глаз отметил, что внутри Армении в последнее время обострилась внутриполитическая ситуация. Однако данный факт не является оправданием для официальных лиц Армении, которые пытаются отвлечь собственное население от проблем внутри страны искусственным созданием образа внешнего врага.