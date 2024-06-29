Американская актриса и модель Меган Фокс нередко появляется на публике в откровенных нарядах. И на этот раз 38-летняя знаменитость не стала изменять своим предпочтениям. Меган появилась на ежегодном музыкальном фестивале Stagecoach, проходящем в Калифорнии.

Меган Фокс для выхода выбрала двубортный черный пиджак в мелкий рубчик в мужском силе и надела его на обнаженное тело. Знаменитость не стала надевать юбку, брюки или даже шорты, а пришла на мероприятие прямо в чулках их крупной сетки. Пиджак частично закрывал ее бедра, поэтому смотрелся как мини-платье. В качестве украшений звезда «Трансформеров» выбрала серебряный чокер и широкую цепочку с подвеской.

Актриса вновь решила сменить свою прическу. Она вернула свой темный цвет и длинные волосы после экспериментов с оттенками и каре.

Опубликованные снимки звезды в иностранных изданиях собрали массу комментариев. Многие отметили шикарную внешность актрисы, обратив внимание на ее сексуальность и эффектность. Другие решили немного раскритиковать образ Меган.