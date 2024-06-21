ВСУ стянули крупные силы в район населенных пунктов Волчанск и Липцы, что позволило им существенно увеличить количество атак, рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

По словам подполковника Народной милиции ЛНР в отставке, противник пытается вытеснить российские подразделения из Харьковской области. Он получил большое количество артиллерийских систем, которые поддерживают штурмовые группы, и практически беспрестанно атакует.

Помимо артиллерии, Киев задействует большое количество беспилотников. При этом он постоянно меняет тактику их использования, не давая ВС РФ адаптироваться. Но все же пока до перелома ситуации на Харьковском направлении дело не дошло.

Напомним, наступление на Волчанск ВС РФ начали 10 мая. Президент России Владимир Путин заявил, что его целью является создание буферной зоны в Харьковской области и предотвращение ударов по приграничным областям.