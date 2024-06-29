В Сети появился трейлер ожидаемого остросюжетного фильма, срежиссированного Мэлом Гипсоном «Риск побега». Образ злодея воплотил голливудский актер Марк Уолберг. Для этой роли артист не пожалел сбрить часть своих волос. Чтобы выглядеть убедительнее актер решил отказаться от грима и решил сделать прическу своего героя.

«Самым бесценным было увидеть лицо моей жены, когда я снял шляпу после того, как впервые постригся», – рассказал актер.

И действительно, Марк настолько вжился в роль, что после просмотра трейлера предстоящего фильма тяжело признать в этом злодее знаменитого актера.

Мировая премьера триллера «Риск побега» должна состояться 17 октября. В фильме также снимались Мишель Докери и Тофер Грейс.

По сюжету воздушный маршал Харрис (Мишель Докери) сопровождает свидетеля-преступника Уинстона (Тофер Грейс), который должен дать на суде показания против известного клана мафиози. Перелет производится на частном самолете. А пилот, которого играет Марк Уолберг, оказывается наемным убийцей, которого отправили убить свидетеля.