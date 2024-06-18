Модель, блогер и дизайнер Мария Погребняк решила встать на защиту своей подруги Ольги Бузовой, которую оскорбил Николай Басков. По ее словам, комментарии артиста в отношении Ольги Бузовой являются «позорными». Она подчеркнула, что «золотому голосу России» следует объявить бойкот из-за его неуважительного отношения к коллеге.

«Позор Николаю Баскову, который позволил себе назвать женщину козой… Он где-то подкольнул Олю, она его где-то подкольнула… Но это не повод опускаться до таких оскорблений. Вывод: Николай Басков — не мужчина», – заявила Погребняк.

Напомним, скандал разразился после колкого комментария Николая Баскова в адрес Ольги Бузовой на музыкальной премии МУЗ-ТВ. Артист во время обращения Бузовой к поклонникам прокомментировал ее наряд. Он колко заявил, что впервые видит, чтобы Ольга была одета полностью. Этот комментарий является отсылкой к недавнему осуждению Бузовой после ее выступления в Уфе в День защиты детей в откровенном наряде.

Видно было, что Бузову обидели слова артиста. Поэтому она повернулась в его сторону и сказала: «Да, хороших ведущих реально мало осталось!».