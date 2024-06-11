Спин-офф комедийного сериала «Универ» завершился совсем недавно. В сериале «Универ: 13 лет спустя» поклонники вновь повстречались со своими любимыми героями. А теперь стало известно, что начались съемки очередного сезона сериала.

Многие поклонники шоу сообщили, что были бы очень рады увидеть на экране свою любимую героиню – Аллу Гришко. По словам актрисы Марии Кожевниковой, воплотившей роль Аллочки в «оригинальном» сериале, она часто получает сообщения от фанатов с вопросом о возвращении в сериал.

«На протяжении более десяти лет не было ни дня, чтобы я не получила сообщения или вопроса на улице, когда Аллочка Гришко вернется. Мне очень приятно ваше внимание», – подчеркнула актриса.

Однако Кожевникова отметила, что не уверена в возможности возвращении к роли Аллочки. Хотя подчеркнула, что была бы не против вновь поработать с коллегами Виталием Гогунским, Андреем Гайдуляном, Валентиной Рубцовой. По словам актрисы, она с теплотой вспоминает время работы над культовым телесериалом. Его она называет «старым добрым “Универом”».