Французский президент Эммануэль Макрон не собирается уходить в отставку после внеочередных парламентских выборов. Такое заявление лидер Франции сделала во время беседы с журналистами издания Le Figaro. По его словам, он не планирует оставлять свою должность независимо от того, какие результаты дадут внеочередные выборы в парламент.

Журналист издания задал вопрос Макрону, касаемо возможности победы на выборах партии «Национальное объединение». Если она победит, то ее представители будут требовать отставки президента. На это Эммануэль Макрон ответил, что Конституция Франции написана не партией.

«Место законодательных институтов определено, место президента, каким бы ни был результат выборов, тоже. Для меня это неприкосновенно», – заявил Макрон.

Ранее сообщалось, что правая партия «Национальное объединение» в значительной степени опередила партию Макрона «Возрождение» по результатам выборов в Европарламент.