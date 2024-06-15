Российская актриса Кристина Асмус прокомментировала новость о недавней свадьбе ее экс-супруга, комика Гарика Харламова. Артист связал себя узами брака с молодой актрисой Екатериной Ковальчук. Асмус опубликовала соответствующий комментарий в популярной социальной сети.

Актриса опубликовала несколько снимков со своей дочерью Настей. Снимки были посвящены школьному празднику по случаю последнего звонка. Но на снимках Насти не было ее звездного отца – Гарика Харламова. Подписчики Асмус завалили ее вопросами, почему отец не присутствовал на празднике дочери. Актриса написала краткий ироничный ответ, чем потролила своего экс-супруга.

«Деньги зарабатывает на следующий раздел имущества», – написала Кристина.

Накануне стало известно о женитьбе Гарика Харламова на актрисе Екатерине Ковальчук. Юморист начал встречаться с актрисой еще в 2021 году после развода с Кристиной Асмус. Они не афишировали свои отношения, но в 2023 году стало известно об их расставании. Но вскоре знаменитости вновь возобновили отношения. В июне стало известно, что Гарик и Екатерина поженились.