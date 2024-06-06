Замминистра иностранных дел Китая Сунь Вэйдун после встречи с украинским коллегой Андреем Сибигой заявил, что Пекин готов сотрудничать с Киевом во всех сферах. Об этом сообщает РИА Новости.

Консультации между представителями МИД Украины и Китая прошли во вторник, 5 мая. В Пекине заявили, что вопрос украинского кризиса также поднимался. По итогам встречи Сунь Вэйдун высказался в том духе, что КНР намерена «продолжать хорошую традицию взаимного уважения и искреннего отношения друг к другу, всегда ориентируясь на фундаментальные и долгосрочные интересы народов двух стран» и налаживать сотрудничество с Киевом во всех областях.

Ранее Китай отказался принимать участие в саммите по так называемой «формуле мира» Зеленского. В Пекине заявили, что без России это мероприятие не имеет никакого смысла.