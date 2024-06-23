Американская звезда реалити-шоу, модель Ким Кардашьян вышла на публику в очень откровенном наряде. Модель появилась в Беверли-Хиллз в откровенном черном топе с многочисленными вырезами, легинсах и прозрачных босоножках на каблуках.

Папарацци поймали Ким в момент ее выхода из автомобиля Tesla Cyber Truck. Свой образ Кардашьян дополнила массивным металлическим браслетом. Знаменитость распустила свои волосы, выкрашенные в оттенок блонд. Она сделала нюдовый макияж с акцентом на глаза.

Ким Кардашьян очень часто появляется на публике в откровенных нарядах. Нередко многие поклонники сравнивают ее образы с нынешней возлюбленной ее бывшего мужа рэпера Канье Уэста – Бьянкой Цензори. Некоторые комментаторы подчеркивают, что изменив свой привычный оттенок волос на блонд, Ким стала более походить внешне на Бьянку.

Ким Кардашьян и Канье Уэст развелись в марте 2023 года. У бывших супругов есть четверо общих детей: двое сыновей Сейнт и Псалм и двое дочерей Норт и Чикаго.