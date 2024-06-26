Командование ВСУ пытается остановить продвижение российских сил в приграничных районах Харьковской области, перебрасывая новые резервы на данное направление. Авторы Телеграм-канала «Военная хроника» сообщают, что Киев перебросил под Харьков подразделения наемников из Колумбии.

После неудачных попыток контратаковать позиции ВС РФ силами 82-й отдельной штурмовой бригады ВСУ и бригады «Хартия» командование украинское армии вынуждено было перебросить под Харьков иностранных наемников.

Большие потери ВСУ в приграничных районах Харьковской области было обусловлены попыткой Киева организовать показательное контрнаступление для создания благоприятного политического фона во время проведения конференции в Швейцарии. Для этих целей командование ВСУ отправило в бой штурмовые подразделения, сформированные из мобилизованных граждан Украины, которых прикрепили к опытным бригадам: 36-й ОБрМП и 82-й ОДШБр.

Однако замысел потерпел крах, поскольку мобилизованные штурмовики массово погибали, пытаясь форсировать речку Волчья. При этом опытные подразделения с тяжелой бронетехникой подвергались постоянным ракетно-бомбовым ударам со стороны ВКС РФ. В результате из-за больших потерь украинская армия вынуждена прибегнуть к помощи наемников из Колумбии.