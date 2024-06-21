6 июня стало известно о свадьбе комика и шоумена Гарика Харламова и его возлюбленной актрисы Екатерины Ковальчук. Пара состояла в отношениях на протяжении нескольких лет. И теперь знаменитости решили связать себя семейными узами. Как рассказала Ковальчук, брак с Харламовым положительно повлиял на нее. Актриса отметила, что любимый муж помог ей преодолеть множество страхов.

Екатерина не перестает демонстрировать окружающим, как она счастлива в статусе супруги знаменитого комика. Она поделилась видео, на котором запечатлела великолепный букет розовых пионов. Кроме того, актриса похвасталась своим обручальным кольцом, усыпанным драгоценными камнями. На видеозаписи актриса нежно гладит лепестки цветов рукой, на которой надето обручальное кольцо.

Также знаменитость опубликовала снимок со своей новой фотосессии. Екатерина примерила платье нежно-розового цвета асимметричного кроя с длинным шлейфом. Актриса собрала волосы в небрежный пучок и сделала макияж в естественной цветовой гамме. Ковальчук позировала перед камерой, закрыв глаза и прислонившись корпусом к стене.